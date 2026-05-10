Соцфонд: госслужащие в среднем получают пенсию в 39,3 тысячи рублей

Москва10 мая Вести.Размер средней пенсии государственных гражданских служащих превысил 39,3 тысячи рублей, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда России по состоянию на 1 апреля 2026 года.

Так, средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих составляет 39 388, 98 рубля. Численность таких граждан находится на уровне 97,8 тысячи человек написали в агентстве

Там также уточнили, что выплаты работающим пенсионерам этой категории составляют 40 338,84 рубля, а неработающим - 39 272,73 рубля.