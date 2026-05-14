Стало известно, когда "Аэрофлот" возобновит полеты в Дубай "Аэрофлот" возобновляет полеты в Дубай с 1 июня

Москва14 мая Вести.Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила, что собирается возобновить полеты из Москвы в Дубай с 1 июня нынешнего года.

Уточняется, что рейсы в июне будут выполняться один раз в день, а с 1 июля – дважды в день. Пассажиров будут перевозить на самолетах Boeing 737, доступны классы "эконом" и "бизнес".

Перевозчик также уточнил, что открыта продажа билетов.

В конце февраля воздушное пространство ряда стран на Ближнем Востоке было закрыто из-за военных действий в регионе, которые вспыхнули после того, как США и Израиль начали наносить удары по Ирану. С 16 апреля до 15 мая Росавиация разрешила полеты в Израиль, позднее были отменены рекомендации приостановить продажу авиабилетов в ОАЭ, а также сняты ограничения на полеты в воздушном пространстве Ирана.