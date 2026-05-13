Москва13 мая Вести.Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в России 14 товарных знаков.

Среди них есть как англоязычные названия, так и их русскоязычные аналоги, например, McCafe и "МакКафе", Ronald McDonald House и "Дом Роналда Макдоналда", а также McCrispy и "МакКриспи", сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента.

Кроме того, компания зарегистрировала права на товарные знаки HappyMeal, "Биг Брекфаст Ролл", "МакФреш", "Макчикен", "Мэр Макчиз" и "Университет Гамбургерологии".

Помимо текстовых обозначений, сети ресторанов теперь принадлежат права на два графических символа — персонажа "Гримас", известного по рекламным кампаниям McDonald's, и изображение утки в фартуке с логотипом в виде буквы "M".

В начале апреля американское предприятие быстрого питания зарегистрировало в российской юрисдикции 9 других товарных знаков.

6 мая права на свой товарный знак в России оформил дом моды Bottega Veneta.