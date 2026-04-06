Троих пострадавших в результате ЧП на заводе в Нижнекамске перевезли в Казань

Москва6 апр Вести.Три человека, получившие травмы в результате ЧП на "Нижнекамскнефтехиме", переведены для дальнейшего лечения в Казань, передает ТАСС со ссылкой на информацию Минздрава Татарстана.

На стационарном лечении находятся 25 человек. В Нижнекамской центральной многопрофильной районной больнице 9 человек. В Республиканской клинической больнице - 6 человек (3 человека были переведены за выходные из НЦМРБ). В медицинских организациях Москвы - 10 человек приводит агентство данные министерства

Отмечается, что состояние пациентов оценивается как средней тяжести и тяжелое.

Взрыв и пожар на территории завода произошли 31 марта 2026 года. Погибли 7 человек, пострадали более 70. Причиной случившегося могло стать воспламенение газовой смеси от неустановленного источника

При ликвидации ЧП погиб 27-летний командир отделения пожарной части Марат Назипов.