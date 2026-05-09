Суд в Москве отправил под арест мужчину с татуировкой в виде трезубца

Москва9 мая Вести.Симоновский районный суд Москвы отправил под административный арест жителя столицы Марата Дроганова из-за демонстрации татуировки в виде трезубца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение судебной инстанции.

Его признали виновным в пропаганде либо публичное демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

Признать Дроганова М. С. виновным в совершении административного правонарушения... и назначить наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток сказано в сообщении

Согласно материалам дела, 5 мая мужчина в общественном месте демонстрировал неограниченному кругу лиц татуировку в виде трезубца, которая располагается у него на правом плече и доступна для обозрения.

Отмечается, что данное изображение принадлежит экстремистским организациям, которые запрещены на территории России.