Студентка умерла на соревнованиях в Костромском государственном университете

Студентка умерла в Костромском государственном университете на соревнованиях Студентка умерла на соревнованиях в Костромском государственном университете

Москва20 апр Вести.Студентка умерла в Костромском государственном университете во время проведения спортивных соревнований. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Прокуратура города Костромы организовала проверку по факту смерти 18-летней студентки во время проведения спортивных соревнований в Костромском государственном университете сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Будет проверено исполнение законодательства об охране жизни и здоровья студентов, о физической культуре и спорте; кроме того, будет дана оценка своевременности оказания медицинской помощи.