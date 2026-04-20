Москва20 апрВести.Прокуратура начала проверку после смерти 18-летней студентки во время спортивных соревнований в Костромском государственном университете. Об этом сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Отмечается, что в рамках проверки будет дана оценка исполнение законодательства об охране жизни и здоровья студентов, о физической культуре и спорте.
Кроме того, будет дана оценка своевременности оказания медицинской помощисказано в сообщении
В ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры реагирования.