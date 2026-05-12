Москва12 мая Вести.Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу экс-министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Сергей Верхоглядов также был ранее заключен под стражу по обвинению во взятке.

Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу … генеральному директору АО "Тверьавтотранс" Петрушину Федору Вячеславовичу сказали в пресс-службе

Вместе с ним арестовали Булычева Сергея Валерьевича и Атанова Сергея Викторовича. Их должности в публикации не уточняются.

Верхоглядов возглавлял Минтранс Тверской области на протяжении трех лет - с 2021 по 2024 год.