Москва12 маяВести.Басманный суд Москвы арестовал обвиняемых по делу экс-министра транспорта Тверской области Сергея Верхоглядова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
Сергей Верхоглядов также был ранее заключен под стражу по обвинению во взятке.
Басманный районный суд города Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу … генеральному директору АО "Тверьавтотранс" Петрушину Федору Вячеславовичусказали в пресс-службе
Вместе с ним арестовали Булычева Сергея Валерьевича и Атанова Сергея Викторовича. Их должности в публикации не уточняются.
Верхоглядов возглавлял Минтранс Тверской области на протяжении трех лет - с 2021 по 2024 год.