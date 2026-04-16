Суд Москвы приостановил работу буфетов в двух театрах из-за антисанитарии

Москва16 апр Вести.Тверской суд Москвы приостановил работу буфетов в двух театрах столицы из-за нарушения санитарных норм, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Речь идет об ООО "Форт" и ООО "Нур коктейль бар и галерея".

Каждому из них назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 суток сказано в публикации

По результатам проверки одного буфета специалисты контролирующей организации выявили, что при изготовлении блюд не обеспечивается поточность технологических процессов, а технологическое и холодильное оборудование находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.

В буфете другого театра обнаружили продукты с истекшими сроками годности, кроме того, уборка помещения осуществлялась ненадлежащим образом.

Агентство уточняет, что ООО "Форт" обслуживает буфет в Театре им. Моссовета, а бар Noor находится в одном здании с Электротеатром "Станиславский".