Москва16 апрВести.Тверской суд Москвы приостановил работу буфетов в двух театрах столицы из-за нарушения санитарных норм, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Речь идет об ООО "Форт" и ООО "Нур коктейль бар и галерея".
Каждому из них назначено административное наказание в виде административного приостановления деятельности на срок 90 сутоксказано в публикации
По результатам проверки одного буфета специалисты контролирующей организации выявили, что при изготовлении блюд не обеспечивается поточность технологических процессов, а технологическое и холодильное оборудование находится в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии.
В буфете другого театра обнаружили продукты с истекшими сроками годности, кроме того, уборка помещения осуществлялась ненадлежащим образом.
Агентство уточняет, что ООО "Форт" обслуживает буфет в Театре им. Моссовета, а бар Noor находится в одном здании с Электротеатром "Станиславский".