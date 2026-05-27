Суд оправдал участкового по делу о фигурантах теракта в "Крокусе"

Москва27 мая Вести.Суд в Тверской области оправдал старшего участкового уполномоченного полиции Антона Петухова, которого обвиняли в халатности: на его участке были фиктивно зарегистрированы двое фигурантов дела о теракте в "Крокус Сити Холле", сообщило РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Согласно документам, Петухов не провел профилактических мер в отношении двух фигурантов дела о теракте, а также владельца дома, который их прописал. Последнего признали виновным в 14 эпизодах фиктивной регистрации.

Изначально, как указано в материалах, суд в Тверской области вернул дело в отношении Петухова прокурору для устранения препятствий его рассмотрения. Позднее оно попало в суд и закончилось оправданием отметили в агентстве

Там уточнили, что, по мнению суда, неисполнение полицейским должностных обязанностей не повлияло на причастность фигурантов к теракту, а значит, в действиях участкового нет состава преступления.

Прокуратура обжаловала оправдательный приговор, однако апелляция в конце апреля оставила его в силе, заключается в материалах.