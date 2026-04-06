Москва6 апр Вести.Краснодарский краевой суд оставил под стражей заместителя главы администрации Сочи Евгения Горобца, обвиняемого по ч.3 ст. 285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Евгений Горобец был арестован 28 марта. Срок меры действует до 26 мая.

Выслушав доводы сторон, суд … оставил ... [апелляционную жалобу на постановление Центрального районного суда Сочи об аресте обвиняемого] без удовлетворения говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства

Согласно материалам суда, в августе 2025 года Горобец договорился с одним из предпринимателей о лоббировании его интересов и интересов подконтрольных ему юридических лиц. Так, чиновник предложил обеспечить предоставление юрлицу без проведения торгов в аренду с возможностью последующей покупки земельного участка кадастровой стоимостью более 400 млн рублей в районе санатория "Волна" для реализации инвестиционного проекта.

Обвиняемый также захотел трудоустроить свою дочь в коммерческую организацию с формальным выполнением должностных обязанностей, лояльным отношением и ежемесячным получением зарплаты.