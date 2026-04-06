Москва6 апр Вести.Арбитражный суд Москвы по заявлению Альфа-Банка признал бывшего бенефициара банка "Югра" Алексея Хотина банкротом, сообщает "Интерфакс".

В отношении экс-банкира ввели процедуру реализации имущества.

В реестр кредиторов включено около 91 млрд рублей долга заявителю говорится в публикации

В марте 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил Хотина к 9 годам колонии общего режима за растрату. Следствию удалось доказать, что банк выдавал заведомо невозвратные кредиты аффилированным юрлицам. Таким образом фигуранты похитили 23,6 миллиарда рублей.

"Югру" лишили лицензии в июле 2017 года, позже банк был признан банкротом.