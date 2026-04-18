Москва18 апр Вести.Замоскворецкий районный суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего директора Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ") Леонида Киша по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Экс-чиновник арестован заочно и объявлен в международный розыск.

В отношении Киша Л. К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации либо с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации говорится в материалах

Защита обвиняемого обжаловала это решение, однако Мосгорсуд оставил его в силе.

Уголовное дело в отношении Киша было возбуждено в октябре прошлого года. Его фигурантом является также посредник в передаче взятки.

Киш занимал должность директора подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ" в 2018-2024 годах.