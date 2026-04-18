Москва18 апрВести.Замоскворецкий районный суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего директора Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (ФГБУ "ВГНКИ") Леонида Киша по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Экс-чиновник арестован заочно и объявлен в международный розыск.
В отношении Киша Л. К. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его фактического задержания на территории Российской Федерации либо с момента передачи последнего правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерацииговорится в материалах
Защита обвиняемого обжаловала это решение, однако Мосгорсуд оставил его в силе.
Уголовное дело в отношении Киша было возбуждено в октябре прошлого года. Его фигурантом является также посредник в передаче взятки.
Киш занимал должность директора подведомственного Россельхознадзору ФГБУ "ВГНКИ" в 2018-2024 годах.