Москва22 сен Вести.Суд вынес приговор в отношении бывшего главы вещевого управления Департамента тылового обеспечения Росгвардии Александра Бусыгина, признав его виновным в получении взятки в особо крупном размере за неоднократный перенос сроков поставок по госконтракту. Как сообщает Следственный комитет России, ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы и штраф.

Приговором суда Бусыгину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 6,7 млн рублей, лишением права занимать определенные должности сроком на 4 года, а также лишением воинского звания полковника. Кроме того, судом принято решение о конфискации денежных средств в размере полученной взятки – 6 млн рублей говорится в сообщении ведомства

Бусыгин должен был контролировать исполнение госзаказа на поставку предметов личной гигиены Дзержинской швейной фабрикой "Русь". Согласно материалам уголовного дела, в 2023-2024 годах он получил от коммерческой организации незаконное вознаграждение за общее покровительство, при этом обязательства по многомиллионным контрактам выполнены не были.