Директор МФО в Красноярском крае приговорен к 8 годам колонии за мошенничество

Москва6 апр Вести.Суд в Красноярском крае вынес приговор жителю Железногорска, обвиняемого в мошенничестве, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Мужчина в 2011 году открыл микрофинансовую организацию, где принимал якобы вклады от клиентов. Вместе с тем, выяснилось, что деньги обвиняемый забирал себе.

Обещанные проценты выплачивались людям по классической и всем известной схеме, то есть по принципу "финансовой пирамиды", которая заведомо обречена на обрушение заявили в надзорном органе

Вплоть до апреля 2026 года, когда схема вскрылась, злоумышленник успел похитить более 41 млн рублей. Жертвами обмана стали 85 человек.

Суд приговорил обвиняемого к 8 года и 10 дням заключения в колонии общего режима.