Москва6 апрВести.Суд в Красноярском крае вынес приговор жителю Железногорска, обвиняемого в мошенничестве, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.
Мужчина в 2011 году открыл микрофинансовую организацию, где принимал якобы вклады от клиентов. Вместе с тем, выяснилось, что деньги обвиняемый забирал себе.
Обещанные проценты выплачивались людям по классической и всем известной схеме, то есть по принципу "финансовой пирамиды", которая заведомо обречена на обрушениезаявили в надзорном органе
Вплоть до апреля 2026 года, когда схема вскрылась, злоумышленник успел похитить более 41 млн рублей. Жертвами обмана стали 85 человек.
Суд приговорил обвиняемого к 8 года и 10 дням заключения в колонии общего режима.