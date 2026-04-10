Москва10 апр Вести.Суд в ДНР вынес приговор в отношении 58-летнего наемника из Грузии Кобы Хабази, воевавшего на территории Украины. Как сообщает Следственный комитет России, ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Суд признал фигуранта виновным по статье 359 УК РФ "Наемничество".

Приговором суда Хабази заочно признан виновным в инкриминируемом преступлении и ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Хабази объявлен в международный розыск.

Наемник прибыл на Украину в марте 2022 года, прошел подготовку и участвовал в боевых действиях в рядах Грузинского национального легиона (признан в РФ террористической организацией). Боевик воевал против российских военных до января 2026 года и, по данным прокуратуры ДНР, получил за это более 3,6 млн рублей.