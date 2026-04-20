Экс-глава администрации Нижнего Новгорода Кондрашов заочно осужден на 10 лет

Москва20 апр Вести.В Нижегородской области суд заочно вынес приговор бывшему главе администрации Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову за взятку в размере 17 миллионов рублей. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

Приговор по уголовному делу вынес Московский районный суд Нижнего Новгорода Олег Кондрашов признан виновным по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение главой органа местного самоуправления взятки в особо крупном размере").

Установлено, что в период с февраля 2012 г. по октябрь 2013 г. Кондрашов, занимая должность главы администрации города, получил от предпринимателя через доверенных лиц, в отношении которых ранее вынесен обвинительный приговор, взятку в сумме 17 млн рублей говорится в сообщении надзорного ведомства

Вознаграждение предназначалось за содействие бизнесмену, который собирался получить земельный участок для строительства крематория. Кондрашов также обещал предпринимателю контролировать местный "Комбинат ритуальных услуг населению".

Обвиняемый скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск.

Суд заочно приговорил Кондрашова к 10 годам строгого режима и штрафу в размере 340 млн рублей. Бывший глава администрации города лишен права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 10 лет.