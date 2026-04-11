Москва11 апр Вести.Дело обвиняемого в клевете экс-депутата Госдумы, экс-вице-премьера крымского правительства Руслана Бальбека будет рассмотрено в закрытом режиме. Об этом со ссылкой на адвоката Алексея Анохина сообщает РИА Новости.

Суд закрыл судебный процесс по Бальбеку, что налагает запрет на присутствие в зале лиц, не относящихся к участникам уголовного процесса, и разглашение информации о процессе заявил адвокат

Судебное заседание по делу пройдет 17 апреля в Киевском районном суде Симферополя.

Бальбек был задержан в Кабардино-Балкарии в сентябре 2025 года. Он обвиняется по статьям о клевете, неправомерном доступе к компьютерной информации и нарушении неприкосновенности частной жизни.

Фигурант не признал вины по части обвинений.