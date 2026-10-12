СВР: у фон дер Ляйен есть опыт небескорыстного лоббирования интересов корпораций СВР: у главы ЕК есть опыт небескорыстного лоббирования интересов корпораций

Москва12 окт Вести.У главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен есть опыт небескорыстного лоббирования интересов корпораций, поэтому она рассчитывает, что ее роль по изгнанию Росатома из Венгрии будет оценена по достоинству. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Урсула рассчитывает, что ее активная роль в изгнании Росатома из Венгрии и замещении российского концерна на западную компанию будет "по заслугам оценена". Глава ЕК уже имеет богатый опыт небескорыстного лоббирования интересов крупных корпораций и заключения сомнительных многомиллиардных контрактов говорится в заявлении

В ведомстве уточнили, что речь идет, в частности, о контракте с американской компанией Pfizer на поставку вакцины против коронавируса, что стало одним из наиболее ярких примеров.

Несколько лет назад выяснилось, что при заключении сделки между ЕС и фармацевтической компанией Pfizer по приобретению вакцины от COVID-19 были допущены нарушения. Журналисты утверждали, что фон дер Ляйен и глава компании Pfizer Альберт Бурла были в сговоре в процессе закупки вакцин на сумму более 20 млрд евро.