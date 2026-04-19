Москва19 апрВести.Более 1,3 тысячи домохозяйств в Берлине остались без электричества в результате неполадок с подачей энергии, сообщает немецкая газета Bild.
По данным оператора Stromnetz Berlin первые перебои с электричеством в городе произошли еще в субботу днем.
Из-за неполадок электросети, причина которых не уточняется, "пострадали 1314 домохозяйств".
В январе порядка 45 тысяч домохозяйств и 2,2 тысячи предприятий на юго-западе Берлина остались без электроснабжения из-за пожара на кабельном мосту. Ответственность за их поджег взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан".