Москва23 апр Вести.В Берлине после пресс-конференции с участием депутатов Бундестага сына последнего иранского шаха Резу Пехлеви облили красной жидкостью. Инцидент попал на видео и быстро разошелся по соцсетям.

Предположительно, красная жидкость, символизирующая кровь, была томатным соком. Нападавший задержан немецкой полицией. Обстоятельства произошедшего уточняются. Отмечается, что у Пехлеви осталось пятно на пиджаке у шеи и левого плеча.

Незадолго до инцидента с томатным соком к Пехлеви подошла женщина, которая призналась ему в любви и выразила свою поддержку.

65-летний Реза Пехлеви был приглашен в Берлин для переговоров. Наследник последнего шаха Ирана претендует на роль объединителя иранской эмиграции. Ранее в интервью еженедельнику Die Welt Пехлеви раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца "за сдержанность" в иранском вопросе. Он заявил, что германская политика в отношении Ирана разочаровывает. Реза Пехлеви также представил свой план после смены власти в Тегеране.

Ранее Резу Пехлеви разыграли российские пранкеры Вован и Лексус. В видеопереговоры с сыном последнего иранского шаха Ирана якобы вступил президент "Европейской народной партии" и "советник канцлера ФРГ Мерца" по имени Адольф с характерными усами и челкой. Пехлеви подвоха не заметил и запросил у Берлина поддержки для возвращения к власти в Иране. Он пообещал, что Иран при нем разорвет дипломатические связи с Россией, станет прозападным государством и окажет безоговорочную поддержку Владимиру Зеленскому в конфликте на Украине.

В Иране соболезнования Пехлеви из-за гибели трех американских военных, а не более 150 убитых иранских девочек в школе расценили как оскорбление. Об этом в начале американо-израильской военной кампании против Ирана заявил ИС "Вести" журналист-международник Аббас Джума.