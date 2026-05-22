Москва22 маяВести.Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в соцсетях поделилась совместной фотографией с Петром Гуменником, участником Олимпиады-2026.
По серии фотографий можно понять, что фигуристы проводят отпуск в США.
Так и живемподписала фигуристка свой пост
Многие СМИ расценили публикацию совместных фото как признание романтических отношений, слухи о которых ходили и раньше.
Между тем у Гуменника есть и деловая цель поездки, в Лос-Анджелесе он проходит стажировку у Рафаэля Арутюняна – американского тренера по фигурному катанию, который специализируется на мужском и женском одиночном катании.