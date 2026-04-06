Таможенники в Пулково задержали иностранца с 67 частями тел редких животных

Москва6 апр Вести.Иностранный коллекционер был задержан в Пулково с частями тел различных редких животных. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба.

Он собирался вылетать в Китай. При пассажире были обнаружены когти, рога и иные фрагменты тел животных.

Таможенники обнаружили дериваты разных видов животных: клыки, когти, части рогов, фрагменты и срезы бивней мамонта, а также высушенную голову змеи написано в канале ФТС в MAX

В общей сложности в вещах иностранца было обнаружено 67 подобных предметов. Задержанный мужчина аргументировал содержимое своей клади коллекционированием. Он не знал о необходимости декларирования предметов.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. Мужчине грозит штраф до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на 5 лет.