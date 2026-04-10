Робот "Теледроид" впервые свяжет человека и робота в космосе в единую систему

"Теледроид" первым в мире свяжет человека и робота в космосе в единую систему

Москва10 апр Вести.Российский робот "Теледроид" первым в мире объединит космонавта на борту Международной космической станции (МКС) и робототехнический комплекс в открытом космосе.

Об этом заявил заместитель гендиректора по производству и технологическому развитию компании "Корпорация Робототехники" Евгений Дудоров в комментарии ТАСС.

Специалист пояснил, что данная разработка фактически обеспечит проведение первого в истории глобальной космонавтики опыта по установлению прямой операционной связи между человеком, находящимся внутри герметичного модуля станции, и роботом за ее пределами.

По словам Дудорова, основной целью такого взаимодействия станет выполнение реальных практических задач непосредственно на внешней поверхности космической станции.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России выделяет 4,5 триллиона рублей на развитие отечественной космической программы. Он уточнил, что работа будет идти в рамках национального проекта "Космос", запущенного в 2026 году.