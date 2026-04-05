Москва5 апр Вести.Мессенджер Telegram начал внедрять функцию, которая обозначает пользователей, использующих сторонние клиенты.

Так, в аккаунте такого пользователя теперь есть сообщение о том, что абонент использует неофициальный клиент Telegram.

Это, как следует из предупреждения, может снизить защищенность переписки с таким собеседником.

О том, что Telegram будет присылать уведомления пользователям, если собеседник использует неофициальный клиент сообщалось 29 марта. Как отмечалось, обновление было решено ввести в связи с расследованием работы неофициального клиента Telega, который, в частности, перехватывает трафик.