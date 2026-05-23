Москва23 маяВести.Пожар на территории нефтебазы начался в Новороссийске в результате падения обломков беспилотника, сообщил оперштаб Краснодарского края в мессенджере МАХ.
В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазынаписали там
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал.
Загорелись несколько технических и административных зданий. Также фрагменты беспилотников упали на территории топливного терминалаотметили в оперштабе
На месте происшествия работают оперативные и специальные службы.