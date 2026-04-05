Москва5 апр Вести.Сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю — 31-летний австралиец Тим Цзю — завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 72,6 кг. В поединке в австралийском Вуллонгонге он одолел албанца Дениса Нурью единогласным решением судей со счетом 100-90 на всех трех карточках.

После этой победы послужной список Цзю насчитывает 27 выигрышей (18 нокаутом) и 3 поражения в 30 профессиональных встречах. Боксер, дебютировавший на профессиональном ринге в декабре 2016 года, одержал третью победу в шести последних поединках, постепенно восстанавливая позиции после серии неудач в титульных боях.

В сентябре 2023 года Цзю получил пояс чемпиона мира WBO без выхода на ринг — после того как американец Джермелл Чарло отказался защищать титул. Месяц спустя австралиец успешно провел первую защиту, победив по очкам Брайана Мендосу. Однако затем последовали два болезненных поражения: в марте 2024-го Цзю уступил раздельным решением судей Себастьяну Фундоре и лишился пояса WBO, а в июле того же года проиграл американцу в реванше — угол Цзю снял подопечного между седьмым и восьмым раундами после серии тяжелых попаданий. В октябре 2024 года россиянин Бахрам Муртазалиев остановил австралийца техническим нокаутом в третьем раунде в бою за титул IBF.

За карьеру Цзю, родившийся в Австралии через два года после переезда семьи в 1992 году, собрал внушительную коллекцию регалий — от поясов чемпиона Австралии и Азии до интерконтинентальных титулов WBO и временного пояса чемпиона Океании по версии WBA.

Для 32-летнего Нурьи бой в Вуллонгонге стал первым за пределами Европы и первым поражением в карьере при 20 победах (8 нокаутом). Албанец владеет золотым континентальным поясом WBA и занимает 12-ю строчку в рейтинге этой организации.