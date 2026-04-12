Москва12 апр Вести.Экс-глава аппарата премьер-министра Великобритании Кира Стармера Морган Максуини, который ушел в отставку после громкого скандала, может попытаться помочь лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому на следующих президентских выборах на Украине. Об этом сообщает газета The Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что сейчас Максуини не ведет активных переговоров по этому поводу, но в скором времени намерен посетить Украину для участия в Киевском форуме по безопасности.

По имеющимся данным, его волнует вопрос о том, как искусственный интеллект повлияет на выборы в Украине говорится в материале

Экс-глава аппарата британского премьер-министра подал в отставку в феврале 2026 года в связи со скандалом вокруг назначения послом в США Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.