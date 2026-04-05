TOI: полиция задержала 17 человек в ходе протестов в Тель-Авиве

Москва5 апр Вести.Полиция Израиля задержала 17 человек, принимавших участие в протестных акциях в Тель-Авиве, сообщает издание The Times of Israel (TOI).

Сотни людей вышли 4 апреля на улицы городов Израиля для участия в антивоенных демонстрациях.

Полиция заявила, что основная демонстрация на площади Хабима в Тель-Авиве превысила установленный судом лимит в 600 протестующих, объявила мероприятие незаконным и разогнала толпу, произведя 17 арестов отмечает TOI

Многие участники демонстрации размахивали плакатами с требованиями прекратить войну с Ираном.

Накануне журналист ИС "Вести" Сергей Пашков сообщил, что протестующие в Израиле выступили против закона о смертной казни для террористов, который принят в конце марта. Пашков подчеркнул, что участники протестов скандировали антиправительственные лозунги.