Токаев: выборы в парламент Казахстана пройдут в августе

Токаев рассказал, когда в Казахстане пройдут парламентские выборы

Москва10 апр Вести.Выборы в курултай (новый однопалатный парламент) состоятся в Казахстане в августе, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев. Его слова приводит пресс-служба.

По словам главы государства, после вступления в силу конституции он подпишет указ о выборах.

Сразу же после вступления Конституции в силу мною будет подписан указ о проведении выборов в однопалатный Курултай. Выборы состоятся в августе текущего года сообщил Токаев

Он отметил, что заранее проинформирует о дате проведения выборов, чтобы партии смогли провести необходимую работу с избирателями и подготовили кампанию.

Ранее в Казахстане был проведен референдум, посвященный новой конституции страны. Более 87% граждан проголосовали за принятие проекта. Новая конституция вступит в силу 1 июля.