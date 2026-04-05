Москва5 апр Вести.Олег Рыльков, прозванный тольяттинским потрошителем, требовал компенсировать ему моральный вред за незаконное уголовное преследование, сообщило РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Согласно документам, Рыльков, почти 30 лет отбывающий пожизненное наказание за убийства женщин и изнасилования несовершеннолетних, подал иск в суд Самары. Маньяк требовал 300 тысяч рублей в качестве компенсации.

Осужденный участвовал в слушании по видеосвязи из колонии и лично получил отказ - в конце марта суд оставил его требования без удовлетворения, следует из материалов написали в агентстве

Рыльков в в июне 1998 года был приговорен к пожизненному заключению в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области. В июне 2020 года суд в Тольятти добавил ему еще 19 лет лишения свободы за убийство двух девочек. В 2022 году состоялся приговор за убийства пяти женщин и несовершеннолетней, Рылькову дали 10 лет, по совокупности наказание осталось пожизненным.

На его счету не менее 10 убийств, несколько десятков изнасилований несовершеннолетних и другие преступления.