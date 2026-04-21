Москва21 апрВести.Военные следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа, фигурантом которого стало должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области Антон Гудков.
Следствие установило, что в 2021-2024 годы Гудков предоставлял документы с заведомо ложными сведениями об объеме выполненных работ, получал на организацию повышенную зарплату и другие стимулирующие выплаты.
Минобороны России причинен ущерб в размере 10,5 миллионов рублей Гудкова задержали.сказано в сообщении
По ходатайству следствия суд избрал ему пресечения, связанную с ограничением свободы.