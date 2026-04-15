Москва15 апрВести.Президент США Дональд Трамп ответил на звонок журналистки французского телеканала LCI в рамках встречи касательно конфликта в Иране и сказал ей, что любит Францию.
Аудиозапись краткого разговора была опубликована в эфире вещателя.
Я сейчас на совещании, напрямую разбираясь с (ситуацией вокруг - ред.) Ирана, поэтому я не могу сейчас говорить c вами, но у нас все очень хорошо, и я люблю Франциюсказал Трамп
Ранее во Франции опубликовали кадры разговора Макрона, Трампа и Зеленского в 2025 году.