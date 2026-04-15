Трамп признался в любви к Франции во время звонка журналистки

Москва15 апр Вести.Президент США Дональд Трамп ответил на звонок журналистки французского телеканала LCI в рамках встречи касательно конфликта в Иране и сказал ей, что любит Францию.

Аудиозапись краткого разговора была опубликована в эфире вещателя.

Я сейчас на совещании, напрямую разбираясь с (ситуацией вокруг - ред.) Ирана, поэтому я не могу сейчас говорить c вами, но у нас все очень хорошо, и я люблю Францию сказал Трамп

Ранее во Франции опубликовали кадры разговора Макрона, Трампа и Зеленского в 2025 году.