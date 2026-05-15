Расследование удара по школе для девочек в иранском Минабе продолжается, утверждает президент США Дональд Трамп.
Этот случай сейчас расследуетсясказал Трамп журналистам, возвращаясь из Китая
По его словам, это не единственное расследование, которое связано с жертвами среди гражданских, проходящее на текущий момент.
Есть еще несколько дел, которые сейчас расследуются, и этот случай тожесообщил он
Начальную школу для девочек в Минабе атаковали 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 3 марта в Иране прошли похороны 168 человек, погибших в результате удара.
Как ранее заявлял официальный представитель Исламской Республики Эсмаил Багаи, США могли ударить по школе крылатыми ракетами.