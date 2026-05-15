Трамп заявил, что США продолжают расследовать удар по школе для девочек в Минабе

Москва15 мая Вести.Расследование удара по школе для девочек в иранском Минабе продолжается, утверждает президент США Дональд Трамп.

Этот случай сейчас расследуется сказал Трамп журналистам, возвращаясь из Китая

По его словам, это не единственное расследование, которое связано с жертвами среди гражданских, проходящее на текущий момент.

Есть еще несколько дел, которые сейчас расследуются, и этот случай тоже сообщил он

Начальную школу для девочек в Минабе атаковали 28 февраля, в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. 3 марта в Иране прошли похороны 168 человек, погибших в результате удара.

Как ранее заявлял официальный представитель Исламской Республики Эсмаил Багаи, США могли ударить по школе крылатыми ракетами.