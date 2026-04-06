Трамп решил не присоединять Канаду к США

Москва6 апр Вести.Президент США Дональд Трамп решил отказаться от идеи присоединить Канаду к Соединенным Штатам Америки. Об этом он заявил в разговоре c биографом Робертом Хардманом.

Как передает The Globe and Mail, американский лидер посчитал, что ему не хватит времени, чтобы разобраться с этим.

У них 200-летняя история … с этим не справишься за три с половиной года. Думаю, этого не произойдет сказал глава Белого дома

По словам Хардмана, Трамп отметил длительный период канадского суверенитета, а также связи страны с королем Великобритании Карлом.

Ранее американский лидер в очередной раз назвал премьер-министра Канады Марка Карни губернатором.

В декабре 2024 года Трамп пригрозил тогдашнему канадскому премьер-министру Джастину Трюдо сделать его страну 51-м штатом США.