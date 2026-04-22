Трефилов раскритиковал спортсменов из РФ, которые негативно отзываются о стране Тренер Трефилов не поддерживает критику РФ от уехавших из страны спортсменов

Москва22 апр Вести.Заслуженный тренер России, олимпийский чемпион по гандболу Евгений Трефилов в интервью информационной службе "Вести" раскритиковал российских спортсменов, которые уехали за границу и начали негативно отзываться о стране.

Трефилов также рассказал, что у него в армии были друзья-украинцы, и, несмотря на конфликт, они и сейчас нашли бы общий язык.

Сейчас вот уезжают люди за границу. Ну хрен его знает, почему он уехал, надо разбираться. Единственное, противно, когда поливают, тут я не поддерживаю. Ели сало, картошку из одного котелка. Вот сейчас идут разборки с Украиной, а на сегодняшний день если разобраться – у меня в армии были друзья, украинцы, друзья как друзья – мы и сейчас бы встретились с ними и нашли бы общий язык. Они те же самые русские люди. Ну немножко хитрее, может быть заявил Трефилов

Ранее он заявил, что тренер должен быть "хорошей сволочью", которая умеет "и погладить, и треснуть".