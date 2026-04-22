Тренер Назаров рассказал о преимуществах Москвы в подготовке паралимпийцев Тренер Назаров: Москва идет в ногу с тенденциями на мировой спортивной арене

Москва22 апр Вести.Правительство Москвы поддерживает олимпийский и паралимпийский спорт, удовлетворяя необходимые для его развития потребности. Об этом старший тренер паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту Александр Назаров заявил в интервью ИС "Вести".

Он сравнил развитие спортивной инфраструктуры с модой, которая не стоит на месте и постоянно меняется.

Правительство идет в ногу со временем, с теми тенденциями, которые идут не только в нашем российском спорте, но и на международной арене. Ведь мы почему выступили-то еще хорошо? Потому что мы стараемся именно идти с ногу со временем, то есть это же как мода. Все меняется, все идет вперед, на месте ничего не стоит. И здесь как раз правительство Москвы очень сильно помогает объяснил Назаров

Также тренер рассказал о пожеланиях, чтобы подготовка спортсменов к соревнованиям стала эффективнее.

Единственное, что не хватает, это у нас раньше труба была такая снежная, и в ней вели подготовку и в летний, и в осенний период, но сейчас, к сожалению, ее нет. Вот, наверное, этого не хватает. Если у кого-то возникнет такая возможность возобновить эту тенденцию, было бы здорово добавил он

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин встретился с московскими спортсменами – чемпионами и призерами XIV Паралимпийских зимних игр 2026 года, а также их тренерами, чтобы вручить сертификаты на получение премиальных выплат.

Паралимпийские зимние игры проходили в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 15 марта 2026 года. Команда России впервые с 2014 года выступала под национальным флагом и была представлена шестью спортсменами, которые завоевали 12 медалей.