Беспилотная опасность объявлена в Крыму третий раз за ночь

Третий раз за ночь в Крыму объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Крыму третий раз за ночь

Москва3 окт Вести.На территории Крыма третий раз за ночь 3 октября введен режим беспилотной опасности. Об этом свидетельствуют данные республиканского главка МЧС России.

Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям восточных и центральных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информации говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Тревога действует с 4.13.

Ранее 3 октября предупреждения о беспилотной опасности объявлялись в 0.59 и 2.13. В обоих случаях режим тревоги действовал немногим более одного часа.