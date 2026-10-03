Москва3 октВести.На территории Крыма третий раз за ночь 3 октября введен режим беспилотной опасности. Об этом свидетельствуют данные республиканского главка МЧС России.
Беспилотная опасность в Республике Крым! Особое внимание жителям восточных и центральных районов! Сохраняйте спокойствие. Доверяйте только официальным источникам информацииговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Тревога действует с 4.13.
Ранее 3 октября предупреждения о беспилотной опасности объявлялись в 0.59 и 2.13. В обоих случаях режим тревоги действовал немногим более одного часа.