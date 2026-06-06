Москва6 июнВести.В аэропорту Ярославля и двух столичных Внуково и Домодедово вечером в субботу, 6 июня, сняли ограничения на полеты, они вернулись к работе в штатно режиме, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.
В аэропортах Внуково, Домодедово, а также в Ярославле (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судовотмечается в сообщении, которое было опубликовано в 23.11 по московскому времени
В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.