Аэропорт Ярославля, а также московские Внуково и Домодедово возобновили работу

Три аэропорта России вернулись к работе в штатном режиме Аэропорт Ярославля, а также московские Внуково и Домодедово возобновили работу

Москва6 июн Вести.В аэропорту Ярославля и двух столичных Внуково и Домодедово вечером в субботу, 6 июня, сняли ограничения на полеты, они вернулись к работе в штатно режиме, сообщается в MAX-канале пресс-службы Росавиации.

В аэропортах Внуково, Домодедово, а также в Ярославле (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов отмечается в сообщении, которое было опубликовано в 23.11 по московскому времени

В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.