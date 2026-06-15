Москва15 июнВести.Три человека погибли в результате атаке беспилотных летательных аппаратов в городском округе Тула, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. <...> По первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадалинаписал чиновник в личном канале МАХ
Пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.
Также Миляев указал, что в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский ряд повреждений получили несколько жилых домов и коммерческие объекты.
На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и представители властей.