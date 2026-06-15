Миляев: три человека погибли в Туле при атаке БПЛА, еще трое пострадали

Три человека погибли при атаке БПЛА в Туле Миляев: три человека погибли в Туле при атаке БПЛА, еще трое пострадали

Москва15 июн Вести.Три человека погибли в результате атаке беспилотных летательных аппаратов в городском округе Тула, об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Сегодня ночью атаке БПЛА подвергся жилой сектор городского округа Тула. <...> По первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали написал чиновник в личном канале МАХ

Пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

Также Миляев указал, что в поселках Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский ряд повреждений получили несколько жилых домов и коммерческие объекты.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб и представители властей.