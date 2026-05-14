Водитель Toyota и две пассажирки погибли при столкновении с фурой под Иркутском

Три человека погибли в ДТП в Иркутской области Водитель Toyota и две пассажирки погибли при столкновении с фурой под Иркутском

Москва14 мая Вести.Водитель автомобиля Toyota Wish и две его пассажирки погибли в результате столкновения их транспортного средства с фурой, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции ГУ МВД России по Иркутской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел накануне около 16.20 по местному времени (11.20 мск) на 1585 км трассы "Сибирь". 32-летний водитель Toyota Wish выехал на встречную полосу, где столкнулся с Foton Auman под управлением 57-летнего водителя.

В результате происшествия водитель легкового автомобиля и его две пассажирки 63-х и 50-ти лет скончались на месте. Еще один 37-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. Водитель большегруза не пострадал отметили в пресс-службе

По данному факту проводится проверка, установление обстоятельств аварии контролирует прокуратура Иркутской области.