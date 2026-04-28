Москва28 апрВести.Сотрудники полиции работают на месте трагического ДТП в Рязанской области, где погибли три человека, сообщается в MAX-канале регионального управления МВД.
По данным ведомства, вечером во вторник, 28 апреля, на 407 км трассы М-5 "Урал" в Сасовском районе столкнулись легковушка и грузовик.
"В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествияотмечается в сообщении
Полицейские устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.