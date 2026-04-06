Три человека пострадали при атаке БПЛА в Белгородской области

Москва6 апр Вести.В Белгородской области три мирных жителя получили ранения при атаках украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем канале в MAX.

Два человека пострадали при взрыве БПЛА в Белгороде. Оба раненых доставлены в городскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Один мужчина получил минно-взрывную травму, баротравму, а также осколочные ранения грудной клетки и ноги. У второго пострадавшего минно-взрывная травма и баротравма уточнил в своем сообщении Вячеслав Гладков

Во время удара также получили повреждения инфраструктурный объект связи, хозяйственная постройка и две машины.

Еще один мужчина пострадал в селе Максимовка в Шебекинском округе. Дрон ударил по автомобилю.