Три человека пострадали в результате новых ударов ВСУ по Белгородской области

Три мирных жителя ранены в результате новых ударов ВСУ по Белгородской области Три человека пострадали в результате новых ударов ВСУ по Белгородской области

Москва22 окт Вести.Три мирных жителя Белгородской области получили ранения в результате новых ударов украинских боевиков. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

На автодороге Стригуны — Новоалександровка в результате атаки дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С осколочным ранением ноги он обратился в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи пациент будет транспортирован в городскую больницу №2 Белгорода. Транспортное средство повреждено говорится в сообщении, опубликованном в канале оперштаба в мессенджере МАХ

В селе Белянка из-за детонации FPV-дрона на территории частного дома пострадал мужчина. С акубаротравмой он обратился в медучреждение, где ему оказана помощь — лечение продолжит амбулаторно. В Грайвороне после атаки беспилотника пострадала женщина. У нее также диагностирована акубаротравма — после оказания медпомощи она отправлена на амбулаторное лечение.

Под вражеские удары также попали Шебекино, Глотово, Белгород, Малиновка, Разумное, Красная Яруга. Повреждены забор частного дома, социальный объект, многоквартирный и два частных дома, 2 объекта инфраструктуры, легковушка, также сгорели авто и частный дом.