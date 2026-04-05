Москва5 апр Вести.Ограничения на прием и выпуск воздушного транспорта сняли в аэропортах Калуги, Тамбова и Ярославля утром 5 апреля, об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Аэропорты Калуга (Грабцево), Тамбов (Донское), Ярославль (Туношна). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов говорится в сообщении, опубликованном в мессенджере МАХ в 05.06 по московскому времени

Ограничения в аэропортах Калуги и Ярославля были введены в 03.53 по Москве, в аэропорту Тамбова - 4 апреля в 21.09 по Москве.