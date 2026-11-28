В ДТП под Петербургом пострадали четыре человека, в том числе годовалая девочка

Трое взрослых и годовалая девочка пострадали в ДТП под Петербургом В ДТП под Петербургом пострадали четыре человека, в том числе годовалая девочка

Москва28 ноя Вести.В Ломоносовском районе Ленинградской области пострадали четыре человека – трое взрослых и годовалый ребенок. Об этом сообщило управление МВД России по региону в MAX.

Инцидент произошел около полудня в субботу, 28 ноября, на 8-м километре автодороги Ропша – Марьино. По данным ведомства, 33-летний водитель Geely вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Changan под управлением 64-летней женщины.

В результате ДТП пострадали четыре человека: водители обеих иномарок и 31-летняя пассажирка Geely госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, а годовалая девочка – также пассажир Geely – в тяжелом состоянии говорится в сообщении

Полиция проводит проверку.