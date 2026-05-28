Туристы из Ирана снова стали бронировать туры в Россию

Москва28 мая Вести.Впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке российские туроператоры начали получать заявки на туры в Россию от иранских туристов. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров, замгендиректора "Интуриста" Александр Мусихин.

Первые заявки мы получили на июль, рынок оживает. Но какая будет в итоге материализация - покажет время цитирует Мусихина пресс-служба ассоциации

По его словам, за последний год рынок Ирана пережил целый ряд тяжелых ударов из-за ближневосточного конфликта. Он уточнил, что в АТОР рассчитывали на восстановление весной.

Эксперт добавил, что конфликт заметно изменил поведение туристов: так, возник тренд на дешевые туры.

Согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, за прошлый год Россию посетили 31,8 тысячи туристов из Ирана. В первом квартале 2026 года в РФ приезжали 2,2 тысячи иранских туристов.