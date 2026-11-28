Москва28 ноя Вести.Известный писатель и киносценарист Александр Каневский, писавший для "Кабачка "13 стульев", скончался в возрасте 93 лет, сообщает русскоязычный Девятый ТВ-канал Израиля.

На 94-м году ушел из жизни известный писатель, поэт, драматург и киносценарист Александр Каневский говорится в сообщении

Отмечается, что Каневский писал для легендарного "Кабачка "13 стульев" и был автором текстов для знаменитого в СССР дуэта Юрия Тимошенко и Ефима Березина (Тарапунька и Штепсель). Его перу принадлежат более 20 пьес, повестей и сборников рассказов.

Каневский был лауреатом Московского международного кинофестиваля, премии имени Юрия Нагибина и еще ряда конкурсов. Он репатриировался в Израиль в 1991 году.