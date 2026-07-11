У берегов Камчатки произошло землетрясение силой до 3 баллов Небольшое землетрясение произошло у берегов Камчатки

Москва11 июл Вести.В акватории Тихого океана близ Камчатки зарегистрировано небольшое землетрясение. В отдельных районах Петропавловска-Камчатского подземные толчки могли ощущаться силой до 3 баллов. Об этом сообщает Главное управление МЧС по Камчатскому краю.

"Магнитуда сейсмособытия составила 4.3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана, в 90 километрах восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа", — говорится в информации.

По данным ведомства, звонки в единую дежурно-диспетчерскую службу от жителей города не поступали. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 км над уровнем моря. Однако, как отмечает региональный главк МЧС, пеплопадов в населенных пунктах края не было зарегистрировано.