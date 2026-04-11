Москва11 апрВести.Имущество бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС РФ Дмитрия Даудашвили и членов его семьи изъято в доход государства. Об этом адвокат Даудашвили Владимир Шелупахин сообщил ТАСС.
По решению суда в доход государства обращено имущество Даудашвили и членов его семьи…уточняется в сообщении
Изъяты 6 квартир, один автомобиль, нежилые помещения, земельные участки, ценные бумаги, а также более 50 млн рублей и денежный эквивалент пяти проданным квартирам и двум машинам.
По словам адвоката, члены семьи не согласны с решением суда, так как значительная часть имущества была получена в качестве наследства. Оно не связано с профессиональной деятельностью осужденного.
Даудашвили осужден по статьям о хищении и получении взятки в особо крупном размере.